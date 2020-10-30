Коммунальная авария стала причиной вероятного загрязнения Ангары в Иркутске

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Предполагаемое загрязнение реки Ангары в Иркутске произошло из-за аварии на канализационной насосной станции МУП "Водоканал", сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура в пятницу.

"Проблема возникла из-за аварии на канализационной насосной станции МУП "Водоканал", вчера ее устранили. После получения результатов анализов будем решать вопрос о привлечении к ответственности", - говорится в сообщении.

Специалисты выясняют размер ущерба, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что утром в четверг сотрудники Росрыболовства и Росприроднадзора выезжали на место, отобрали пробы воды. Будут проводить проверку под руководством природоохранной прокуратуры.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как в реку идет сброс воды, имеющей желто-коричневый цвет. В подписи к видео автор указал, что при этом исходил "отвратительный запах", происходящее он запечатлел у Московских ворот на Нижней набережной Ангары.