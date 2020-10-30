Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:38Заразились
на 29.10В России 1 581 693+17 717В мире 44 481 667+530 581

Коммунальная авария стала причиной вероятного загрязнения Ангары в Иркутске

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Предполагаемое загрязнение реки Ангары в Иркутске произошло из-за аварии на канализационной насосной станции МУП "Водоканал", сообщила Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура в пятницу.

"Проблема возникла из-за аварии на канализационной насосной станции МУП "Водоканал", вчера ее устранили. После получения результатов анализов будем решать вопрос о привлечении к ответственности", - говорится в сообщении.

Специалисты выясняют размер ущерба, добавили в прокуратуре.

Ранее сообщалось, что утром в четверг сотрудники Росрыболовства и Росприроднадзора выезжали на место, отобрали пробы воды. Будут проводить проверку под руководством природоохранной прокуратуры.

Накануне в соцсетях появилось видео, на котором видно, как в реку идет сброс воды, имеющей желто-коричневый цвет. В подписи к видео автор указал, что при этом исходил "отвратительный запах", происходящее он запечатлел у Московских ворот на Нижней набережной Ангары.

Иркутская область

Новости

Что произошло за день: четверг, 29 октября

ФАС заявила о признаках картелей на биржевых торгах Аи-95 весной и летом

"Газпром" поймали на 8-кратном завышении стоимости оборудования

"Газпром" поймали на 8-кратном завышении стоимости оборудования
Пандемия коронавируса

Глава администрации Уфы умер от коронавируса

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией

Путин допустил передачу Азербайджану семи районов, занятых Арменией

Правительство не поддержало идею приравнять сдачу квартиры к гостиничному бизнесу

Правительство не поддержало идею приравнять сдачу квартиры к гостиничному бизнесу

ФАС заподозрила бизнес в попытках создать дефицит сахара

ФАС заподозрила бизнес в попытках создать дефицит сахара
Пандемия коронавируса

Путин допустил старт массовой COVID-вакцинации в РФ в конце года

Экономический кризис

Путин предложил продлить общепиту отсрочку по налогам на три месяца

Пандемия коронавируса

Путин заявил, что вводить общенациональный локдаун в РФ не планируется

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');