ВТБ передаст Промсвязьбанку и Новикомбанку все кредиты предприятий ОПК

Москва. 30 октября. INTERFAX.RU - Банк ВТБ рассчитывает передать все кредиты предприятиям в сфере оборонно-промышленного комплекса (ОПК) Промсвязьбанку и Новикомбанку, включая и долг "Уралвагонзавода", заявил глава ВТБ Андрей Костин на пресс-конференции в рамках инвестиционного форума "ВТБ Капитала" "Россия зовёт!".

"Вообще у нас есть принципиальное решение о том, что эти кредиты (предприятиям ОПК. - ИФ.) все передаются Промсвязьбанку, и кредиты "Уралвагонзаводу" тоже не исключение. Мы уже большую часть их передали, и думаю, что, если мы до сих пор не передали этот кредит, связано (это надо проверить) с тем, что заминка вышла какая-то", - сказал он.

"Но все равно в итоге мы рассчитываем, что все кредиты такого рода компаний, они перейдут туда. Собственно, ради этого, банк этот и создавался. Я точно не скажу, но, по-моему, вопрос так решается в общегосударственном масштабе", - добавил он.

В пресс-службе ВТБ пояснили, что часть кредитов предприятиям ОПК банк ВТБ передает также и в Новикомбанк (опорный банк госкорпорации "Ростех").

В процессе передачи 54 400 счетов, 528 контрактов и порядка 76 млрд рублей пассивов. Эти кредиты уже переданы на баланс Промсвязьбанка, сказали в ВТБ.

"Уралвагонзавод" - многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, цельнометаллические полувагоны, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. 100% принадлежат госкорпорации "Ростех".

В 2017 году "Уралвагонзавод" получил государственные гарантии в объеме 25,7 млрд рублей для рефинансирования текущей задолженности по кредитам головного предприятия и "дочек". Госгарантии были предоставлены в качестве обеспечения по кредитам ВТБ, Газпромбанка, банка "Югра" (лишился лицензии в 2017 г) и другими кредитными организациями.

В проекте федерального бюджета на 2021-2023 гг прописано, что правительство в 2021 году вправе разрешить продление до 31 декабря 2029 года срока возврата кредита по соглашениям, заключенным в 2016 и 2017 годах между ВТБ и УВЗ и обеспеченным государственными гарантиями РФ, и принять решение о соответствующем увеличении срока действия этих гарантий.

"Включение в законопроект данной нормы необходимо в связи с решением, принятым 4 сентября 2020 года на заседании правительственной комиссии по реализации программы улучшения финансово-экономического состояния организаций оборонно-промышленного комплекса", - говорилось в материалах к проекту бюджета.

Норма предусматривает возможность продления срока действия госгарантии, предоставленной в обеспечение обязательств УВЗ по кредитным соглашениям с ВТБ, до 31 декабря 2029 г., в связи с продлением до этой даты срока возврата кредита.