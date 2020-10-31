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В Казани задержан объявленный в розыск полковник полиции

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - В Казани задержан начальник отдела полиции "Сафиуллина" полковник Алексей Ершов, который ранее стал ставший фигурантом уголовного дела и был объявлен в розыск. Об этом сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе следственного управления СКР по Татарстану.

Ранее сообщалось, что Ершов скрылся от следствия 9 октября и с 12 октября был объявлен в розыск. Он подозревается в десяти преступлениях.

Уголовное дело заведено по статьям о злоупотреблении и превышении должностных полномочий, незаконном участии в предпринимательской деятельности и шести эпизодах получения взятки (ст. 285, 286, 289, 290 УК РФ).

8 октября по подозрению во взяточничестве был задержан заместитель Ершова Ильназ Ситдиков, 10 октября он был заключен под стражу.

Также сообщалось, что министром внутренних дел по Татарстану принято решение об отстранении начальника отдела полиции Алексея Ершова от исполнения служебных обязанностей.

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