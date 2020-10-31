Полковник полиции арестован в Казани по подозрению в коррупции

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Советский районный суд Казани арестовал до 8 декабря начальника отдела полиции "Сафиуллина" полковнику Алексея Ершова, который является фигурантом уголовного дела и был объявлен ранее в розыск. Об этом "Интерфаксу" сообщили в пресс-службе суда.

Высокопоставленный полицейский подозревается в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, незаконном участии в предпринимательской деятельности и шести эпизодах получения взятки.

Ершов скрылся от следствия и с 12 октября был объявлен в розыск.

В субботу, 31 октября, полковник Алексей Ершов был задержан в Казани.

В пресс-службе МВД по Татарстану журналистам сообщили, что в ведомстве принято решение о его увольнении из органов внутренних дел.