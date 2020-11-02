В Новосибирске будут судить "коллекторов", пугавших людей похоронными венками

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Полиция завершила расследование уголовного дела по обвинению четырех жителей Новосибирска в вымогательстве, сопряженном с повреждением чужого имущества, сообщает в понедельник пресс-служба главного управления МВД по Новосибирской области.

Дело возбуждено по ст. 163 УК РФ (вымогательство). Потерпевшими признаны жители Новосибирской и Московской областей. Установлено, что в июле 2018 года 32-летний новосибирец создал организованную группу, в состав которой вошли трое жителей Новосибирска в возрасте от 26 лет до 41 года.

Представляясь коллекторским агентством, подозреваемые размещали в интернете объявления, в которых обещали помочь с взысканием долгов с граждан, говорится в сообщении. "Для связи указывали вымышленные имена и абонентские номера, оформленные на посторонних лиц", - отметили в региональном МВД.

Фигуранты собирали подробную информацию о потерпевших, их родственниках и знакомых, в том числе их персональные данные, сведения о составе семьи, адресах проживания, контактных телефонах, местах работы, о наличии в собственности имущества. Потерпевшим обвиняемые сообщали, что им известны подробные сведения о частной жизни, угрожали жертвам распространением ложных сведений, которые могут скомпрометировать и испортить их репутацию.

Также подозреваемые доставляли по адресам проживания потерпевших похоронные венки, наносили на стены подъездов их домов надписи о якобы имеющихся у этих граждан долгах, разбивали им окна квартир и машин. "С целью оказания психологического давления организовывали слежку за потерпевшими", - уточняется в сообщении.

Следователем установлено 15 эпизодов вымогательства и 6 эпизодов умышленного повреждения имущества. Преступления были совершены с июня по ноябрь 2018 года. Потерпевшими стали 30 граждан - жители Новосибирской и Московской областей. Общая сумма ущерба, причиненного потерпевшим, составила более 1 миллиона рублей.

По ходатайству следователя трое обвиняемых были арестованы, еще один фигурант уголовного дела находится под подпиской о невыезде.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.