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В Томске объяснили наплывом COVID-пациентов появление коек в коридорах

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Рост числа обращений о госпитализации в медсанчасть №2 Томска стал причиной скопления людей в коридорах основного респираторного медучреждения в городе, сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на начальника департамента здравоохранения Томской области Сергея Дмитриева.

В минувшие выходные в соцсетях появился видеоролик, на котором в коридорах медсанчасти №2 лежат больные. Автор ролика утверждает, что мест для больных не осталось.

Между тем журналист и общественный деятель Дмитрий Алешковский сообщил в своем твиттере, что матери его подруги в Томске предложили сидячую госпитализацию из-за отсутствия свободных коек.

"Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ №2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы. При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь", - сказал Дмитриев.

По его словам, коечный фонд приемно-сортировочного отделения медсанчасти, где определялся диагноз и проводились все диагностические исследования, расширен с 80 до 150 коек.

Приемные покои больницы скорой медицинской помощи Томска и Томской районной больницы с понедельника принимают пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, прибывающих на скорой помощи, сообщает Дмитриев. До этого всех пациентов с ОРВИ доставляли в медсанчасть №2 для определения степени тяжести состояния и проведения ПЦР-исследования на коронавирусную инфекцию, после чего распределяли по респираторным больницам.

По последним данным, в Томской области зафиксировано 12 567 случаев заболевания COVID-19, выздоровевших - 8 314, умерших - 125.

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