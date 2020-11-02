Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:14Заразились
на 02.11В России 1 655 038+18 257В мире 46 509 232+446 707

Оппозиционер пожаловался в КС РФ на дискриминацию мужчин в России

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Российский оппозиционер и соратник Алексея Навального Владимир Милов подал жалобу в Конституционный суд РФ с требованием исключить административный арест для всех родителей с детьми до 14-ти лет, сообщается в телеграм-канале правозащитного проекта "Апология протеста".

"Политик Владимир Милов пожаловался в Конституционный суд на дискриминацию мужчин в России. Милов требует исключения административного ареста абсолютно для всех родителей с детьми до 14 лет, а также признания данной статьи неконституционной", - говорится в сообщении.

Как отмечают в пресс-службе проекта, суды при рассмотрении административного правонарушения обращаются к части 2 статьи 3.9 КоАП РФ, которая подразумевает исключение ареста для женщин с детьми до 14-ти лет, но считает его вполне допустимым для мужчин.

Причиной инициативы Милова стало его задержание 27 июля 2019 года в студии YouTube-канала "Навальный.Live" во время прямой трансляции протестной акции, посвященной недопуску независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму. Тогда Милов получил 30 суток ареста за участие в митинге. На судебном заседании по этому делу адвокат оппозиционера указывал, что Милов воспитывает двухлетнего сына, но на решение суда это не повлияло.

"Поэтому в жалобе в КС оппозиционный политик заявил, что назначенные ему аресты противоречат сразу трем статьям Конституции - 19, 23 и 38 - о равенстве прав и свобод мужчин и женщин, равенстве и одинаковых правах родителей, а также о праве человека на уважение частной жизни", - отмечается в сообщении.

Кроме того, в "Апологии протеста" заявили, что аналогичную жалобу готовит журналист Илья Азар, который 2 сентября 2019 года был задержан в подъезде своего дома. Сотрудники полиции увезли журналиста в отдел по протоколу за несогласованное шествие 31 августа (ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ), в то время как в открытой квартире Азара осталась его годовалая дочь.

Владимир Милов КС РФ КоАП РФ Илья Азар

Новости по теме

Новости

Евро в моменте превысил 94 руб. впервые с 16 декабря 2014 года

Первый серийный Су-57 запланировали передать военным в ноябре

Пандемия коронавируса

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек

В России за сутки коронавирус диагностирован у 18 257 человек
Пандемия коронавируса

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

"Фармасинтез" хочет выпускать лекарство от COVID-19 без согласия владельца патента

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"

РЖД решили создать конкурента "Трансконтейнера"
Пандемия коронавируса

Жителям Красноярского края запретили подключаться к Wi-Fi в ТЦ

Переход критической IT-инфраструктуры на российский софт отложат до 2024 года

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Сноуден заявил о желании получить гражданство РФ

Магистральный газопровод "Ямбург - Западная граница" загорелся в ЯНАО

ЛУКОЙЛ-Коми сообщил об эвакуации почти всех работников нефтешахты

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');