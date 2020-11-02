СКР возбудил дело из-за удержания людей в приходе "старца из Чихачева"

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Следственные органы возбудили уголовное дело по факту незаконного удержания людей на территории православного прихода Свято-Никольского храма в Ивановской области.

Пресс-служба регионального управления СКР сообщает в понедельник, что, по данным следствия, с июля 2018 года по октябрь 2020 года неустановленные лица внушали гражданам, что у тех имеются смертельные болезни и что они не могут без угрозы для жизни и здоровья находиться вне пределов территории, прилегающей к православному приходу Свято-Никольского храма села Чихачево Верхнеландеховского района Ивановской области Кинешемской епархии РПЦ. Таким образом, людей незаконно удерживали на этой территории.

По версии следствия, потерпевших лишили возможности передвигаться по своему усмотрению и общаться с родственниками.

Дело возбудили по пункту "ж" части 2 статьи 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы, совершенное в отношении двух или более лиц).

Следователи провели обыски на территории как самого православного прихода Свято-Никольского храма села Чихачево, так и прилегающей к нему. В личном жилище бывшего настоятеля прихода изъята необходимая документация, в том числе об отчуждении недвижимого имущества в его пользу и связанных с ним лиц, не имеющих отношение к РПЦ.

Кроме того, изъяты две единицы травматического оружия, на которое у бывшего настоятеля прихода отсутствовали разрешительные документы. Изъяты также почти 2 млн рублей, не имеющие отношение к имуществу прихода.

Ранее распоряжением председателя СК России обстоятельства проверки по факту незаконного лишения свободы граждан были поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

На сайте Кинешемской епархии Ивановской митрополии РПЦ сообщается, что настоятель Свято-Никольской обители освобожден от должности из-за выявленных пастырских и канонических нарушений.

"В связи с выявленными многочисленными пастырскими и каноническими нарушениями в обустройстве приходской жизни, что привело к крайне негативным последствиям на Никольском приходе села Чихачево Верхнеландеховского района Ивановской области, нарушениями норм устава Русской православной церкви, а также священнической присяги схиархимандрит Иоанникий (Ефименко) освобожден от должности настоятеля прихода", - говорится в сообщении.

Схиархимандрит Ефименко, более известный как "батюшка из Чихачева", также запрещен в священнослужении вплоть до рассмотрения его дела в епархиальном суде.

В епархии отметили, что епископ Кинешемский и Палехский Иларион "не благословляет паломнические поездки в Чихачево".

В настоящее время расследование обстановки, сложившейся на приходе Никольского храма, ведется епархиальными комиссиями под непосредственным контролем епископа Кинешемского и Палехского Илариона.

"Ни одна из туристических фирм или других организаций, занимавшихся или занимающихся организацией паломнических поездок в общину села Чихачево, не имеет на эту свою деятельность благословения епархиального архиерея", - говорится в сообщении.