Минтранс изменит правила доступности транспорта для инвалидов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Министерство транспорта РФ подготовило проект приказа об изменении правил доступности общественного транспорта для пассажиров с инвалидностью, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на соответствующий документ.

"Минтранс готовится изменить правила по обеспечению доступности общественного транспорта для пассажиров с инвалидностью. В проекте приказа ведомства, который может вступить в силу с января 2021 года, предлагается ввести деление таких видов транспорта на общие и предназначенные исключительно для перевозки пассажиров с инвалидностью или для перевозки обычных пассажиров и пассажиров с инвалидностью одновременно", - говорится в публикации.

Согласно проекту приказа, к общественному транспорту для перевозки людей с ограниченной мобильностью будут относиться транспортные средства со свидетельством или одобрением "с записью о предназначении транспортного средства исключительно для перевозок инвалидов или для перевозки пассажиров с возможностью перевозки инвалидов".

Отмечается, что во всех транспортных средствах перевозчики должны обеспечить инвалидам помощь при посадке и высадке, проезд с сопровождающим или с собакой-поводырем, а также хранение кресла-коляски в багажном отсеке.

Проект нового документа в соответствии с процедурой был направлен для ознакомления в общественные организации, поясняет газета. Как следует из сопроводительного письма за подписью главы Минтранса Евгения Дитриха, документ получили во Всероссийском обществе инвалидов (ВОИ), Всероссийском обществе слепых (ВОС) и Всероссийском обществе глухих (ВОГ).

При этом во Всероссийском обществе инвалидов уже заявили, что новые требования могут существенно осложнить пользование общественным транспортом для колясочников и нарушают их права на его доступность, предусмотренные федеральным законом "О социальной защите инвалидов" и ратифицированной в России Конвенцией ООН. ВОИ уже направило свои замечания в Минтранс, где их пообещали учесть при доработке проекта, пишут "Известия".