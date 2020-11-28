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В России упростили правила оформления инвалидности

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление о внесении изменений в правила оформления инвалидности, сообщила в субботу пресс-служба кабинета министров.

Согласно действующим правилам, для установления или подтверждения инвалидности гражданам требуется проходить медико-социальную экспертизу, направление для этого выдается поликлиникой с указанием сведений о результатах медицинских обследований.

Как говорится в сообщении, раньше, если в направлении был указан неполный объем медицинских обследований, гражданам приходилось повторно обращаться в поликлинику за дополнительными сведениями.

По новым правилам этого делать не придется. Специалисты бюро медико-социальной экспертизы будут самостоятельно возвращать направление в поликлинику с указанием недостающей информации. Возврат направлений из бюро в медицинскую организацию должен занимать не более трех рабочих дней, еще 14 дней поликлинике отводится на доработку документов.

Новые правила начнут действовать после отмены временного порядка оформления инвалидности, который был утвержден правительством из-за угрозы распространения коронавируса. Он предполагает автоматическое продление прежде установленной инвалидности на последующие шесть месяцев, а также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро МСЭ. Все необходимые документы поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Временный порядок будет действовать до 1 марта 2021 года.

Михаил Мишустин МСЭ

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