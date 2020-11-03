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ФАС возбудила дело в отношении "Почты России"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России возбудила дело в отношении АО "Почта России" по признакам нарушения закона о защите конкуренции, говорится в сообщении регулятора во вторник.

"Организация не исполнила предупреждение антимонопольного органа и не обеспечила равные условия оказания услуг почтовой связи на всей территории Российской Федерации", - указали в ФАС.

В августе "Почта России" получила от ФАС предупреждение о прекращении взимания надбавок к тарифам за услуги почтовой связи в труднодоступных населенных пунктах. Надбавки были введены с 1 октября 2019 года, их размер составляет 100% к сумме оплаты за всю массу посылки, если она направляются в/из отделений почтовой связи, расположенных в труднодоступных населенных пунктах.

Заседание комиссии ФАС по рассмотрению дела пройдет 17 ноября.

ФАС Почта России

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