РЖД найдут деньги на новую штаб-квартиру за счет продажи недвижимости и банковских займов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Проектные документы для строительства новой штаб-квартиры ОАО "РЖД" и жилья на месте Рижского грузового двора (РГД) разрабатывает зарегистрированная в сентябре структура монополии - ООО "Новый квартал", пишет "Коммерсантъ". Газета ссылается на презентацию финансовой модели проекта.

Ее подготовил замглавы РЖД, бывший руководитель "ДОМ.РФ" Александр Плутник.

В 2019 году предполагалось, что "ДОМ.РФ" станет партнером РЖД по проекту реновации РГД, однако в 2020 году Плутник перешел на работу в РЖД. "Сейчас действующих юридических отношений по данному проекту у нас нет", - заявил изданию представитель "ДОМ.РФ".

Структуры РЖД выдадут "Новому кварталу" заем на 4,6 млрд рублей, и компания приступит к проектированию в январе 2021 года, говорится в презентации. Предполагается, что строительство начнется в 2022 году.

В новом офисе РЖД разместятся 10 000 сотрудников, это позволит "оптимизировать использование помещений и расходы на их аренду и содержание", сказал газете представитель железнодорожной компании.

Сейчас "Российским железным дорогам" по всей Москве принадлежит 60 объектов недвижимости общей площадью 360 000 квадратных метров, уточнил он. По его словам, высвобождаемые площади компания продаст. Застройка Рижского грузового двора не потребует отвлечения средств РЖД, сейчас уже ведутся консультации с крупнейшими банками, заверил представитель монополии.

Расчетный объем финансирования проекта составляет 127,1 млрд рублей. За счет продажи недвижимости РЖД рассчитываеть получить для проекта 30,9 млрд рублей, за счет банковского проектного финансирования - 78,3 млрд рублей под 8% годовых со сроком погашения до 2039 года.

В результате на территории РГД должно появиться 708 000 квадратных метров площадей, в том числе 457 000 кв. м. офисной недвижимости и 215 000 кв. м жилья.

Площадь новой штаб-квартиры РЖД составит 218 000 кв.м, еще 123 000 кв. м офисов будудт сдаваться в аренду, а еще 114 000 кв. м будут проданы в 2022 году. Поступления РЖД от сдачи офисов в аренду сторонним компаниям за 15 лет составят 68 млрд рублей, говорится в презентации.

Осенью 2021 года планируется продать девелоперам площадки Рижского грузового двора, где предусмотрено строительство жилья, добавляет издание. Это тоже должно компенсировать часть затрат на проект.

В презентации указывается, что проект не будет консолидирован в отчете "Российских железных дорог" по МСФО до 2025 года (к этому моменту планируется переезд компании в новый офис), а штаб-квартира перейдет в собственность монополии в 2039 году.