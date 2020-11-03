Новосибирским больницам разрешили не оказывать плановую помощь при COVID-загрузке

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Оказание плановой медицинской помощи в Новосибирской области приостанавливается, сообщил министр здравоохранения региона Константин Хальзов журналистам во вторник.

"В настоящее время моим приказом в случае, если медицинское учреждение, особенно первичное звено, не обладает возможностью оказывать медицинскую помощь в плановом порядке, она отменяется. Это значит, что в настоящий момент все силы брошены для организации помощи пациентам с COVID-19", - сказал глава ведомства.

Он также отметил, что в регионе за все время эпидемии заболело 1 545 медицинских работников, 11 из них скончались.

Хальзов добавил, что Новосибирская область получит 105 млн рублей на закупку лекарств для лечения амбулаторных пациентов с COVID-19.

По данным оперштаба, на утро 3 ноября в регионе выявлено 17 844 случая коронавирусной инфекции (182 за сутки), 14 648 пациентов выписаны (147 за сутки). Скончались еще четыре пациента в возрасте от 60 до 70 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 600 человек.

В отделениях реанимации находятся 108 человек, на ИВЛ - 30 пациентов. Госпитализированы 64 ребенка с подозрением на коронавирус и подтвержденным диагнозом и 5 530 взрослых.