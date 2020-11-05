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Что произошло за день: четверг, 5 ноября

Продление удаленки для московских школьников, неверные тесты на COVID-19 и требование Трампа остановить подсчет

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Трамп призвал остановить подсчет голосов на выборах. Штаб действующего президента намерен оспорить результаты в Неваде. Аналитики отдают этот штат Джо Байдену с небольшим преимуществом.

- Собянин продлил удаленку для старшеклассников до 22 ноября. Столичный мэр сообщил, что за последние три недели доля заразившихся COVID-19 среди старшеклассников уменьшилась почти вдвое. Однако ситуация с заболеваемостью все равно обостряется. Тем не менее власти Москвы не планируют вводить локдаун, система здравоохранения справляется с нагрузкой.

- Еще 19 404 случая заражения коронавирусом выявлено в РФ за сутки. Скончались за этот же период 292 человека. Главный пульмонолог Минздрава сообщил, что от 30% до 40% тестов на COVID могут давать ложноотрицательные результаты.

- В московский офис ФБК пришли с обысками. В фонде также заявили об обысках в студии "Навальный.Live". Приставы пояснили, что обыски проводятся в связи с возбуждением уголовного дела в отношении его директора. Эту должность занимает Иван Жданов.

- Думе предложили расширить гарантии неприкосновенности экс-президентов. Сейчас закон запрещает привлекать бывшего главу государства к уголовной или административной ответственности за действия, совершенные в период исполнения полномочий президента. Новый законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний.

- "ЛУКОЙЛ" сократил рабочее время для части сотрудников. Так для работников корпоративного центра и аппаратов управления дочерних обществ с 11 января 2021 года оно будет уменьшено до 35 часов в неделю. Источники в компании сообщали ранее, что с сокращением рабочего времени заработная плата уменьшится на 10%.

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