"ЛУКОЙЛ" сократил рабочее время для части сотрудников

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Продолжительность рабочего времени работников корпоративного центра и аппаратов управления дочерних обществ ПАО "ЛУКОЙЛ" с 11 января 2021 года будет уменьшена до 35 часов в неделю, сообщает компания.

"Решение принято в связи с изменением организационных условий труда и в целях рационального использования рабочего времени. Также учитывалось состояние рыночной конъюнктуры и текущая эпидемиологическая обстановка", - пояснила НК.

Она уточнила, что решение принято с учетом мотивированного мнения профсоюзной организации группы "ЛУКОЙЛ" и не распространяется на персонал производственных подразделений. Компания пообещала и дальше предпринимать шаги для повышения операционной эффективности при сохранении рабочих мест.

Ранее источники в компании сообщали "Интерфаксу", что с сокращением рабочего времени заработная плата уменьшится на 10%.

В июне руководство "ЛУКОЙЛа" в условиях нестабильности на нефтяном рынке и снижения спроса на нефть задумалось об улучшении системы управления и оптимизации организационных затрат. В частности, предполагалось ряд функций центрального аппарата вывести в специально созданный сервисный центр поддержки бизнеса.

С 1 октября "Роснефть" временно перевела сотрудников центрального аппарата управления на сокращенную пятидневку продолжительностью 30 часов. Это решение не коснулось работников производственных подразделений "Роснефти".