Думе предложили расширить гарантии неприкосновенности экс-президентов

Фото: Андрей Гордеев/ТАСС

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сенатор Андрей Клишас и депутат Госдумы Павел Крашенинников в четверг внесут в Думу законопроект о гарантиях неприкосновенности экс-президента и о порядке лишения его неприкосновенности. Законопроект разработан в соответствие с недавними изменениями Конституции.

"Законопроектом закрепляется действие гарантий неприкосновенности экс-президента за пределами срока исполнения им президентских полномочий", - сказал Клишас журналистам.

По его словам, действующее законодательство запрещает привлекать бывшего президента к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период исполнения полномочий президента. Также он не может быть задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу или личному досмотру, если указанные действия осуществляются в ходе производства по делам, связанным с исполнением им полномочий президента.

За тяжкое преступление экс-президента лишить неприкосновенности можно, председатель СКР должен получить на это разрешение Госдумы и Совета Федерации.

Новый законопроект исключает указание на сроки совершения противоправных деяний.

"Таким образом, расширяется временная сфера действия гарантий неприкосновенности президента, прекратившего исполнение своих полномочий", - объяснил сенатор.

Президент России, прекративший исполнение своих полномочий, обладает неприкосновенностью, говорится в законопроекте. Он не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности, а также задержан, арестован, подвергнут обыску, допросу либо личному досмотру.

Неприкосновенность президента, прекратившего исполнение своих полномочий, распространяется на занимаемые им жилые и служебные помещения, используемые им транспортные средства, средства связи, принадлежащие ему документы и багаж, на его переписку.

Лишить неприкосновенности экс-президента может Совет Федерации и только только на основании выдвинутого Госдумой обвинения в государственной измене или совершении иного тяжкого преступления, подтвержденного заключением Верховного суда о наличии в его действиях признаков преступления и заключением Конституционного суда о соблюдении установленного порядка выдвижения обвинения.

Решение Госдумы о выдвижении обвинения и решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента должны быть приняты двумя третями голосов от общего числа соответственно сенаторов и депутатов Думы по инициативе не менее 1/3 депутатов Госдумы и при наличии заключения специальной комиссии, образованной Думой.

Решение Совета Федерации о лишении неприкосновенности экс-президента должно быть принято не позднее чем в трехмесячный срок после выдвижения Госдумой обвинения. Если в этот срок решение не будет принято, обвинение против экс-президента считается отклоненным.

Бывший президент, в отношении которого выдвинуто обвинение, вправе участвовать в рассмотрении вопроса на заседании соответствующей палаты Федерального Собрания.

Поправка с уточнением гарантий неприкосновенности экс-президентам была предложена в феврале. Крашенинников тогда объяснял, что эти гарантии были прописаны в федеральном законе, а внесение такой поправки в Конституцию сделает эти нормы "более стабильными", так как их перенесут "на уровень Конституции".