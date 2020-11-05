Эксперт допустил снижение COVID-заболеваемости в РФ через 3-4 недели при строгих мерах

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Рост заболеваемости коронавирусом в РФ может прекратиться через три-четыре недели, но для этого необходимо ввести более строгие ограничения, считает замдиректора института эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Александр Семенов.

"Как только будут введены более строгие ограничения, плюс три - четыре недели, рост прекратится и пойдет снижение", - заявил Семенов в интервью в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, в ином случае, рост заболеваемости продлится до весны, "пока все не переболеют или не провакцинируются".

"Как только прослойка вакцинированных достигнет определенно значимых значений, то сразу же распространение инфекции будет падать", - уточнил он.

Семенов добавил, что для снижения заболеваемости должны быть провакцинированы порядка 50-60 млн россиян. По его словам, при наличии вакцины "это нетрудно сделать" в сжатые сроки.