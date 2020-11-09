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В Башкирии около 20 человек арестовали за неповиновение полицейским

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Кармаскалинский межрайонный суд Башкирии назначил аресты на срок до 15 суток 19 местным жителям за неповиновение представителям власти, сообщила объединенная пресс-служба судов республики в понедельник.

Как говорится в пресс-релизе, жители Башкирии были привлечены к ответственности по ч.1 ст.19.3 КоАП РФ. Рассмотрев эти административные дела, суд признал упомянутых лиц виновными и отправил их под арест на разные сроки, "в зависимости от степени вины".

Суд установил, что жители Ишимбайского, Чишминского, Абзелиловского, Баймакского, Уфимского, Белорецкого, Бурзянского и Хайбуллинского районов, а также города Сибай днем 7 ноября, находясь на пересечении улиц Чехова и Чапаева села Кармаскалы, отказались повиноваться полицейским, прибывшим для обеспечения общественной безопасности.

В свою очередь источник в правоохранительных органах Башкирии сообщил "Интерфаксу", что в Кармаскалах было задержано 37 человек, материалы по 19 из них "ушли в суд". "По остальным идут разбирательства", - сказал собеседник агентства.

Глава администрации Кармаскалинского района Альфир Сабиров сообщил в соцсети "ВКонтакте" о задержании 36 граждан, приехавших в село. По его словам, эти люди хотели спровоцировать конфликт с предпринимателями армянского происхождения, проживающими в Кармаскалах, и захватить их бизнес.

По данным Сабирова, в район организованно въехали более 70 человек, среди которых были члены запрещенной общественной организации "Башкорт".

Он также отметил, что "информация об этническом конфликте, а также о пострадавших местных жителях, широко распространяемая в социальных сетях, не соответствует действительности".

В телеграм-каналах сообщалось, что задержано более 50 человек, были разбиты стекла в автомобилях, а район оцеплен силовиками.

Кармаскалы Башкирия

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