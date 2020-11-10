Путин заявил, что РФ не будет втягиваться в гонку вооружений

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Россия не будет ввязываться в изматывающую гонку вооружений, в этом в настоящее время нет необходимости, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы не намерены ввязываться, втягиваться в изматывающую гонку вооружений", - сказал он на совещании с руководящим составом Минобороны, руководителями федеральных ведомств и предприятий ОПК.

"Мы не будем этого делать, и необходимости у нас такой сегодня нет", - добавил Путин. "У нас есть все необходимые стратегические силы для надежной защиты интересов России", - подчеркнул он.

Путин также сообщил, что Россия, с учетом современных геополитических рисков, намерена продолжить модернизацию стратегических ядерных сил (СЯС), "планомерно укреплять их составляющие".

Президент обратил внимание на то, что за последние годы в армию и на флот в приоритетном порядке поступают новые ракетные и авиационные комплексы. "В результате доля современных вооружений в стратегических ядерных силах составляет уже 82%", - сообщил Путин.

Он, в частности, напомнил, что на боевое дежурство заступил первый полк, оснащенный гиперзвуковым ракетным комплексом "Авангард", порядка половины соединений РВСН получили новейшие комплексы "Ярд", в состав ВМФ введена головная подводная лодка проекта "Борей-А".

Путин в ходе совещания также назвал ядерную триаду "важнейшей ключевой гарантией" безопасности России, "а если смотреть шире, то и глобальной стабильности", несмотря на меняющийся характер военных угроз.

Он подчеркнул, что сохранение такого баланса сил сводит на нет угрозу крупномасштабного военного конфликта и делает бессмысленными любые попытки шантажа и давления в отношении РФ.