Путин заявил о планах вооружить новые ракетные комплексы гиперзвуком

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Новое российское стратегическое оружие - гиперзвуковой боевой блок "Авангард" - планируется устанавливать на перспективные ракетные комплексы, заявил президент РФ Владимир Путин.

"У нас появились вооружения, которых в мире нет. Это, прежде всего, конечно, имеется в виду гиперзвуковое оружие. Вот мы сейчас разрабатываем планы, как со "Стилетов", на которых "Авангард" размещается, перевести на перспективные разрабатываемые ракетные комплексы - боевой маневрирующий блок", - сказал Путин на заседании коллегии Минобороны РФ.

В свою очередь министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия продолжает развертывание "Авангардов". По его словам, в 2021 году в Красноярском крае построят полигон для летных испытаний "Сармата".

"Авангард" - новый российский стратегический ракетный комплекс с гиперзвуковым боевым блоком. Известно, что первоначально боевые блоки "Авангард" устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ. Затем их носителями станут новые межконтинентальные ракеты "Сармат".