Около 6 тыс. уголовных дел о коррупции направили в суды с начала года

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Почти 6 тыс. уголовных дел о коррупции направил в суды Следственный комитет РФ (СКР) с января по сентябрь этого года, сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"За девять месяцев 2020 года в суды направлено 5925 уголовных дел о коррупции. В ходе следствия в счет погашения ущерба возмещено более 2,3 млрд рублей, кроме того, наложен арест на имущество стоимостью более 8 млрд рублей. Таким образом возмещение ущерба обеспечено на 77%", - сказал глава СКР в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

Он также уточнил, что "с 2011 года, то есть с момента образования ведомства, в суд направлено свыше 90 тыс. уголовных дел о коррупции, возмещено государству и потерпевшим от преступлений гражданам почти 34 млрд рублей".

"Получение взяток за незаконные действия или бездействие в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, закупка товаров и услуг у подконтрольных чиновникам предприятий по завышенным ценам - именно такой сценарий реализовывается в большинстве коррупционных преступлений", - пояснил Бастрыкин.

При этом он подчеркнул, что СКР расследует подобные дела "вне зависимости от уровня должностного положения виновных лиц".

"С 2011 года (с момента образования СК России) по настоящее время число обвиняемых, обладающих особым правовым статусом, по направленным в суд уголовным делам о преступлениях коррупционной направленности составило свыше 5,7 тыс. лиц. Для эффективного расследования подобных преступлений Следственный комитет активно взаимодействует со Счетной палатой, Росфинмониторингом, Федеральной налоговой службой, Банком России", - сообщил Бастрыкин в беседе с изданием.