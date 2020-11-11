СКР выработал меры для защиты прав дольщиков

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Ряд конкретных мер, направленных на повышение эффективности работы по защите прав дольщиков, выработан в Следственном комитете РФ (СКР), сообщил председатель ведомства Александр Бастрыкин.

"В СК России выработан ряд конкретных мер, направленных на повышение эффективности работы в этом направлении. Лица, которые злоупотребляют доверчивостью граждан, должны отвечать по закону. Главное для нашего ведомства - защитить жилищные права тех, кто пострадал от преступных действий", - заявил Бастрыкин в интервью, опубликованном в среду в "Российской газете".

Он подчеркнул, что СКР серьезно обеспокоен защитой прав дольщиков.

"Мы видим масштаб проблемы и не можем оставаться в стороне. В одной только Московской области зарегистрировано 822 проблемных дома, в реестр "обманутых дольщиков" включено свыше 50 тыс. граждан. В Ленинградской области застройщиками нарушены обязательства по 17 тыс. договоров в отношении 180 домов", - уточнил председатель Следственного комитета РФ.

"Например, на завершающей стадии находится уголовное дело в отношении группы лиц, которые похитили денежные средства 405 граждан на общую сумму более 483 млн рублей под предлогом инвестирования в строительство 12 многоквартирных домов в Москве и Московской области. Другой застройщик в Московской области, обманувший граждан, приговорен к трем годам лишения свободы", - добавил он.

По словам Бастрыкина, "есть проблемы и в других субъектах, в их числе Краснодарский край, Чувашская Республика, Республика Башкортостан, Томская, Вологодская области и другие регионы".

"Но мы их (проблемы дольщиков - ИФ) постепенно решаем", - отметил глава СКР в беседе с изданием.