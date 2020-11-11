Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15Заразились
на 11.11В России 1 836 960+19 851В мире 51 456 775+542 799

Вакцина "Спутник V" поступила в гражданский оборот в регионах

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, поступила в регионы, запускается ее массовое производство, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам. Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали техрегламенты, запускают массовое производство", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения BRICS в среду.

В РоссииТри привитых от COVID-19 алтайских врача все равно заразились имТри привитых от COVID-19 алтайских врача все равно заразились имЧитать подробнее

Эффективность вакцины "Спутник V" по итогам промежуточных данных пострегистрационных исследований оценили в 92%, что сравнимо с показателями вакцины американской фирмы Pfizer, эффективность которой составляет более 90%.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. В настоящее время она проходит пострегистрационные исследования на 40 тыс. человек в России, из них 20 тыс. уже провакцинированы. Клинические исследования российской вакцины также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и других странах.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран, сообщал РФПИ. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах. Существующие договоренности РФПИ с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год.

Хроника 09 января – 11 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Спутник V коронавирус

Новости по теме

Новости

Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане

Правительство РФ предложило создать пункт базирования флота в Судане
Пандемия коронавируса

В Москве не будет елок и фестиваля "Путешествие в Рождество"

Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнутся 15 ноября

Пострегистрационные испытания вакцины "Вектора" начнутся 15 ноября

Законопроект о Госсовете прошел первое чтение

Почти в половине регионов РФ заняты более 83% коек для больных COVID

Пандемия коронавируса

Петербург введет новые ограничения из-за коронавируса

Мишустин сменил руководство ФАС

Мишустин сменил руководство ФАС

Дума приняла закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб.

Дума приняла закон о повышении НДФЛ до 15% на доходы свыше 5 млн руб.

Источник сообщил о назначении нового главы ФАС

Минтруд оценил в 3,5 млн человек число россиян на удаленке

Минтруд оценил в 3,5 млн человек число россиян на удаленке
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');