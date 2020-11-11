Вакцина "Спутник V" поступила в гражданский оборот в регионах

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Российская вакцина от коронавируса, разработанная центром имени Гамалеи, поступила в регионы, запускается ее массовое производство, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Вакцина "Спутник V" вышла в гражданский оборот и начала распространяться сегодня по регионам. Промышленные масштабы наращиваются. Производители отработали техрегламенты, запускают массовое производство", - сказал Мурашко на встрече министров здравоохранения BRICS в среду.

Эффективность вакцины "Спутник V" по итогам промежуточных данных пострегистрационных исследований оценили в 92%, что сравнимо с показателями вакцины американской фирмы Pfizer, эффективность которой составляет более 90%.

Вакцина, разработанная центром им. Гамалеи, была зарегистрирована в России 11 августа. В настоящее время она проходит пострегистрационные исследования на 40 тыс. человек в России, из них 20 тыс. уже провакцинированы. Клинические исследования российской вакцины также проходят в Белоруссии, ОАЭ, Венесуэле, Индии и других странах.

Заявки на приобретение свыше 1,2 млрд доз вакцины "Спутник V" поступили от более чем 50 стран, сообщал РФПИ. Вакцина для поставок на зарубежные рынки будет производиться международными партнерами РФПИ в Индии, Бразилии, Китае, Корее и других странах. Существующие договоренности РФПИ с международными партнерами позволят производить за пределами России 500 млн доз вакцины "Спутник V" в год.