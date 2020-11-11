Более 600 петербуржцев с коронавирусом попали в реанимацию

Почти половина из них подключена к аппаратам ИВЛ

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Свыше 600 жителей Петербурга находятся в реанимации с коронавирусом, почти половина из них подключена к аппаратам ИВЛ, сообщил вице-губернатор города Олег Эргашев.

"Сейчас в реанимациях города на лечении находится 614 человек, из них 297 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", - сказал Эргашев, выступая перед Законодательным собранием в среду.

В настоящее время в стационарах Петербурга развернуты 9613 "коронавирусных" коек, из них 1778 оснащены аппаратами ИВЛ. Свободны 605 коек, что составляет порядка 7% от общего числа.