Полицейского заподозрили в краже продуктов из магазина на 40 000 рублей

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - В Магнитогорске возбуждено уголовное дело о краже в отношении сотрудника полиции. Как сообщили в управлении СК по Челябинской области , его подозревают в краже продуктов и других товаров из магазина.

По версии следствия, с июня по сентябрь он несколько раз воровал товары из одного сетевого магазина.

Информированный источник уточнил "Интерфаксу", что полицейский похищал товары, пользуясь кассой самообслуживания.

"Какую-то часть товаров он не пробивал, на какую-то делал возврат, но товар забирал. Охрана магазина начала выяснять постоянные причины недостачи и отследила эти действия по видеокамерам. Пока ему предъявлен ущерб на 40 000 рублей", - рассказал собеседник агентства.

Дело возбудили по материалам службы собственной безопасности областного ГУ МВД, сообщили в пресс-службе главка. Там добавили, что если вина полицейского подтвердится, его уволят.