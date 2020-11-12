На втором рейсе из России на Кубу выявили 14 туристов с COVID-19

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - На втором после возобновления авиасообщения рейсе из России на Кубу выявили 14 туристов с COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе туроператора ANEX Tour.

Рейс ZF-535 выполнила авиакомпания AZUR air по заказу туроператора, самолет 9 ноября отправился из Москвы на курорт Кайо-Коко.

Всем туристам по прилете в аэропорт Кубы сделали бесплатные тесты на коронавирус. На рейсе обнаружили 14 человек с положительным результатом по данным первого анализа. Для исключения ошибки проведут повторный анализ, сообщили в компании.

В ANEX Tour уточнили, что пациенты с бессимптомным течением заболевания размещаются для лечения и наблюдения в Moron Hotel Hospital. Те, кто контактировал с больными, размещены в отеле Pullman Cayo Coco на изоляции, спустя 5 дней им проведут контрольный ПЦР-тест.

"Пациенты с осложнениями, требующими стационарного лечения, будут направлены в больницу Hospital General Provincial Roberto Rodriguez Fernandez. Таких среди туристов ANEX Tour нет", - добавили в пресс-службе.

В компании отметили, что во избежание сложностей туристам следует самостоятельно позаботиться о страховке от невыезда, а также пройти тестирование на COVID перед поездкой. При наличии страхового полиса в случае положительного результата такого теста деньги за тур путешественникам будут возвращены в полном объеме.

При наличии страхового полиса в случае положительного результата такого теста деньги за тур путешественникам будут возвращены в полном объеме.

Первый после возобновления авиасообщения рейс на Кубу прилетел из Москвы 4 ноября, на борту авиакомпании Nordwind находилось 429 туристов Pegas Touristik. У 11 россиян обнаружили коронавирус, еще 8 человек попали в обсерватор.

После этого случая посольство Кубы попросило российских туристов проверять здоровье перед вылетом в страну.