Кремль назвал запредельной нагрузку на здравоохранение в ряде регионов

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Пандемия коронавируса представляет собой настолько серьезный вызов, что сбои в организации медицинской помощи заразившимся COVID-19 неизбежны, в ряде регионов России нагрузка на систему здравоохранения в настоящий момент "запредельная", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, в некоторых регионах произошел сбой в системе медобеспечения, действительно, возникла абсолютно недопустимая кризисная ситуация", - сказал он в интервью телеканалу RT.

Песков отметил, что в условиях современной жизни скрыть такие ситуации невозможно. При этом он обратил внимание, что федеральные власти очень оперативно реагируют на сложности в регионах.

"Вызов пандемии настолько беспрецедентный, настолько суровый, что, к сожалению, какие-то сбои неизбежны", - добавил представитель Кремля. Песков признал, что "нагрузка на систему здравоохранения колоссальная, и в ряде регионов она запредельная".

Показатели COVID-смертности в РФ выгодно отличаются от зарубежных - Песков

Вместе с тем пресс-секретарь президента отметил, что показатели смертности от коронавируса в России выгодно отличаются от зарубежных. В ходе интервью ведущий, задавая ему вопрос о пандемии в России, указал на рост заболевших и проблемы со здравоохранением в регионах.

"Вы рассказали совершенно правильно, но рассказали о чем-то плохом. Но вы забыли, задавая вопрос, рассказать о титанических усилиях нашего правительства на протяжении последнего полугода, о показателях смертности, которые выгодно отличаются от других стран", - отреагировал Песков.

6 ноября Росстат сообщил, что смертность от коронавируса в сентябре в РФ увеличилась на четверть по сравнению с августом этого года.

Согласно опубликованной статистике, всего в качестве и основной, и неосновной причины смерти коронавирус был выявлен у 9 798 человек. Как основная причина смерти - у 5 199 человек, из них у 870 коронавирус пока не был идентифицирован, но является вероятной причиной смерти. А неосновной причиной смерти он стал у 4 599 человек, при этом оказал существенное влияние на развитие смертельных осложнений у 1 401 из них.

Песков отметил, что "после весенней вспышки эпидемии, которая так и не ушла даже летом, после первого скачка было очень тяжело, потому что только тогда апробировались и принимались первые протоколы лечения, именно тогда происходило оснащение койко-мест всем необходимым оборудованием".

Затем, продолжил он, за лето были приняты необходимые меры, "которые позволили создать базу для реакции на возможное повторение таких скачков". В частности, были созданы дополнительные госпитали и койко-места, оснащенные всем необходимым, закуплены ИВЛ.

"В стране исчезла проблема СИЗ (средств индивидуальной защиты - ИФ). Я имею в виду и костюмы, в которых ходят врачи", - отметил представитель Кремля. При этом он признал, что "где-то действительно нет лекарств".

Кремль не видит необходимости в новом локдауне

Песков также заявил, что ситуация с коронавирусом в России не потребует локдауна. "Мы исходим пока из заявлений (мэра Москвы Сергея - ИФ) Собянина, и президент об этом говорил, что степень мобилизации нашей системы здравоохранения, даже с теми сбоями, о которых мы говорили, позволяет принимать ограничительные меры для понижения уровня инфицирования населения таким образом, чтобы не душить экономику", - сказал пресс-секретарь.

Песков при этом подчеркнул, что меры могут отличаться от региона к региону, на что губернаторам даны соответствующие полномочия.

Представитель Кремля согласился, что главы регионов реагируют на ситуацию по-разному. "Конечно, все люди. И на фоне абсолютного форс-мажора, а то, что сейчас происходит с эпидемией, это ни что иное как форс-мажор, конечно, все реагируют по-разному. У всех разный и командный, и инфраструктурный потенциал, и возможности экономики. Но то, что все учатся в этой ситуации и пытаются исправлять сбои, это очевидно", - отметил Песков.