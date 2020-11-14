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Второй за сутки пожар произошел на территории ЛЭМЗа в Петербурге

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - В Красносельском районе Петербурга загорелась кровля производственного здания на территории бывшего Ленинградского электромеханического завода (ЛЭМЗ), в котором накануне тушили крупный пожар.

Как рассказали в субботу пресс-служба управления МЧС по городу, сообщение о возгорании по адресу: Петергофское шоссе, 73 поступило около 13:45 по Москве. На месте установлено, что кровля горит на площади 60 кв. метров. Пожару присвоили второй номер сложности.

В ведомстве добавили, что распространение огня удалось остановить в 14:21. После ликвидации открытого горения, номер сложности пожара снизили до первого.

Сведения о пострадавших на данный момент не поступали.

Как сообщалось, накануне вечером на Петергофском шоссе загорелось четырехэтажное производственное здание на территории бывшего ЛЭМЗа (помещение арендуется). Огонь охватил третий и четвертый этаж на площади 1,2 тыс. кв. м; пожар начался с мебельной фабрики. Возгорание потушили спустя почти 10 часов. Никто не пострадал.

По данным источника "Интерфакса", предварительной причиной пожара считается короткое замыкание.

Петербург ЛЭМЗ

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