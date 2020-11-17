Саратовца, натравившего пса на полицейских, отправили в колонию

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Фрунзенский районный суд Саратова вынес приговор 41-летнему местному жителю, натравившему пса на полицейских, сообщается на сайте следственного управления СКР по региону во вторник.

По версии следствия, днем 10 декабря 2019 года пьяный мужчина умышленно скомандовал "фас" своей собаке породы "итальянский кане-корсо" (крупная порода сторожевых собак - ИФ), после чего пес набросился на сотрудников полиции, "находившихся при исполнении должностных обязанностей".

Собака укусила стажера-полицейского за бедро, а его коллегу - за правую руку. Кроме того, мужчина нецензурно высказался в адрес полицейских, говорится в сообщении.

Суд квалифицировал действия обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей) и приговорил его к двум годам колонии-поселения.