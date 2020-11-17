Экс-директор хабаровского "Водоканала" умер от COVID-19 в ожидании суда

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Бывший директор хабаровского МУП "Водоканал" Владимир Стеблевский, который под подпиской о невыезде ждал суда, умер после госпитализации с коронавирусом.

О смерти Стеблевского 17 ноября сообщил сайт "Водоканала".

По сведениям информированного источника "Интерфакса", бывший топ-менеджер заразился коронавирусом и умер в больнице.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Стеблевский руководил городским "Водоканалом" больше 30 лет. Его арестовали в 2017 году, затем перевели под подписку о невыезде.

В марте 2019 года стало известно, что расследование его дела завершено, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, коммерческом подкупе и растрате. Ранее за преступления к различным срокам наказания были приговорены бывшие работники МУП "Водоканал".