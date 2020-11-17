Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 17.11В России 1 971 013+22 410В мире 55 021 938+651 752

Экс-директор хабаровского "Водоканала" умер от COVID-19 в ожидании суда

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Бывший директор хабаровского МУП "Водоканал" Владимир Стеблевский, который под подпиской о невыезде ждал суда, умер после госпитализации с коронавирусом.

О смерти Стеблевского 17 ноября сообщил сайт "Водоканала".

По сведениям информированного источника "Интерфакса", бывший топ-менеджер заразился коронавирусом и умер в больнице.

Официальным подтверждением этой информации агентство не располагает.

Стеблевский руководил городским "Водоканалом" больше 30 лет. Его арестовали в 2017 году, затем перевели под подписку о невыезде.

В марте 2019 года стало известно, что расследование его дела завершено, он обвиняется в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации, коммерческом подкупе и растрате. Ранее за преступления к различным срокам наказания были приговорены бывшие работники МУП "Водоканал".

МУП Водоканал Хабаровск Владимир Стеблевский коронавирус

Новости

Умер режиссер Роман Виктюк

Умер режиссер Роман Виктюк
Пандемия коронавируса

Аптекам Татарстана рекомендовали ограничить продажу лекарств

Пандемия коронавируса

В Подмосковье открыли самый большой в регионе коронавирусный госпиталь

В Подмосковье открыли самый большой в регионе коронавирусный госпиталь

Евпатория снизит давление в водопроводе из-за дефицита воды

Евпатория снизит давление в водопроводе из-за дефицита воды
Пандемия коронавируса

Ульяновский медик заразился коронавирусом после вакцинации

Путин призвал отменить санкции против нуждающихся из-за COVID стран

Пандемия коронавируса

Лингвисты сообщили о появлении из-за пандемии COVID новых слов

Лингвисты сообщили о появлении из-за пандемии COVID новых слов

Думе предложили ограничить иностранное финансирование митингов

Пандемия коронавируса

Ученые оценили вероятность приобретения устойчивого иммунитета к COVID

Сенаторы предложили увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению Конституции

Сенаторы предложили увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению Конституции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');