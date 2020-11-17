Путин выступит 21 ноября на саммите G20

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин примет участие в саммите "двадцатки", сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Да, президент планирует в субботу принять участие, и выступление будет 21-го (ноября)", - сообщил Песков журналистам.

Ранее сообщалось, что саммит лидеров G20 пройдет в онлайн-формате с 21 по 22 ноября под председательством Саудовской Аравии. Среди основных тем - спасение жизней и восстановление экономического роста на фоне пандемии коронавируса и "содействие международным действиям по реализации возможностей XXI века для всех путем расширения прав и возможностей людей и защиты нашей планеты с одновременным использованием инноваций".