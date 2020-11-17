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Один человек погиб при пожаре на заводе пластиковых окон в Челябинске

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - В результате ЧП в цехе по изготовлению пластиковых окон в Челябинске один человек погиб и двое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС во вторник. Это предварительные данные.

В свою очередь информированный источник уточнил, что под завалами может находиться еще одни человек.

"По предварительной информации, в момент ЧП в здании цеха находилось шесть человек. Четверо живы, один найден погибшим, поиски еще одного продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Пожарные локализовали возгорание на площади 300 кв. метров в цехе по изготовлению пластиковых окон. Первоначально была информация о том, что пострадали четыре человека.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать возгорание в помещении газовой котельной, под завалами оказались люди.

Челябинск

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