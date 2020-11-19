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Что случилось этой ночью: четверг, 19 ноября

Выход российских космонавтов в открытый космос, новые антивирусные ограничения в Петербурге, пять пропущенных мячей сборной РФ по футболу

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российские космонавты совершили шестичасовой выход в открытый космос. При выходе космонавтов из модуля "Поиск" МКС в космос улетел поручень от гермоконтейнера. В "Роскосмосе" заявили, что он не критичен для работы. Во время выхода космонавты осмотрели обшивку в месте утечки воздуха на МКС, переключили антенну "Транзит-Б" с модуля "Пирс" на "Поиск", но одну из задач им выполнить не удалось.

- В Петербурге ужесточают ограничения для борьбы с коронавирусом. С 23 ноября зрителей не будут пускать на спортивные мероприятия, в торговых центрах приостановят работу общепита и ледовых катков, а на другие катки будут пускать с ограничениями. С 1 декабря в концертных, театральных и кинозалах можно будет занимать только четверть всех зрительских мест.

- Ивановский экс-губернатор Мень стал соседом по камере зампреда правительства Подмосковья Куракина. Куракин заявил членам ОНК в изоляторе, что не признает вину во вменяемом ему коррупционном преступлении. Мень также не признал вину в растрате, передал его адвокат.

- Великобритания увеличит оборонные расходы на £16,5 млрд (почти $22 млрд) в ближайшие четыре года. На эти средства будет создано космическое командование, спецподразеление по кибербезопасности, а также структура по работе над искусственным интеллектом. Пентагон приветствовал намерение Лондона увеличить расходы на оборону.

- Сборная России со счетом 0:5 проиграла Сербии в Лиге наций УЕФА. Разгромное поражение в заключительном, шестом туре не позволило российской команде пробиться в элитный дивизион: сборная РФ с восемью очками финишировала на втором месте в группе 3 дивизиона В.

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