В способность психологов помочь не верят только 9% россиян

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Сейчас россияне доверяют психологам больше, чем раньше, считают 27% опрошенных социологами ВЦИОМа. 9% считают, что, наоборот, сограждане стали доверять им меньше, 27% считают, что уровень доверия к психологам не изменился. 37% респондентов затруднились с ответом.

Опрос провели 13 ноября по телефону среди 1600 взрослых россиян, исследование приурочено ко Дню психолога 22 ноября. Людей спрашивали, у кого они просят помощи в трудных жизненных ситуациях, не стало ли у них острее желание выговориться в 2020 году и об их отношении к психологам.

На вопрос, какие проблемы могут помочь решить психологи, 9% россиян ответили, что никакие, 5% - что они помогут почти в любых обстоятельствах.

11% думают, что это семейные и бытовые проблемы, в том числе ситуация с разводом. 6% полагают, что психолог может помочь с проблемами на работе или при ее потере. Столько же опрошенных сказали, что эти специалисты помогут справиться с депрессией, суицидальными наклонностями, проблемами с психикой.

5% респондентов сказали, что психологи помогут в сложных жизненных ситуациях, не конкретизируя, что это за обстоятельства. Столько же считают, что они помогут перенести смерть или потерю близких.

По 4% считают, что эти специалисты помогут решить психологические проблемы, проблемы с нервами и излечить от фобий, разобраться в себе, помочь справиться, если человек не может сам, помочь решить конфликты или наладить отношения с людьми.

В трудной жизненной ситуации, из которой трудно выйти самому, 62% опрошенных обращаются к родственникам, 24% - к друзьям, 18% - к любимому человеку. По 3% идут к соседям или к священнику, по 2% - к коллегам или к психологу. К государству готовы обратиться 1% опрошенных. 30% респондентов сказали, что никуда не идут и справляются сами.

При проблемах с семьей и близкими 72% россиян пытаются справиться сами, 18% делятся с друзьями, 3% обращаются к психологу, священнику или в специальные организации.

О проблемах на работе 12% рассказывают близким и друзьям, 24% - делятся с коллегами, и 56% справляются сами.

В 2000 году у 14% опрошенных потребность поговорить по душам и получить психологическую поддержку стала возникать чаще, особенно у женщин (19% vs 9% среди мужчин). 23% опрошенных сказали, что ничего не изменилось, 56% заверили, что и всегда, и в 2000 году такой потребности не испытывают.

Тех, кому стало чаще хотеться "поплакать кому-нибудь в жилетку", спросили о причинах. 32% назвали пандемию и карантинные меры, 20% - финансовые трудности и безработицу, 11% - плохую ситуацию в экономике страны в целым, 10% - осложнения со здоровьем

В качестве основных причин называли пандемию, карантин и связанные с ними ограничения (32%), финансовые трудности, безработицу и падение уровня жизни (20%), экономическую ситуацию в стране в целом (11%), осложнения со здоровьем и болезни близких, 10% - самоизоляцию как ограничение передвижения.