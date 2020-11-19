Житель иркутского села расстрелял из карабина машину с подростками

Погибла девочка, ее брат получил ранение в голову

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено по факту убийства 15-летней девочки и огнестрельного ранения ее 17-летнего брата в селе Барлук Куйтунского района Иркутской области.

22-летний подозреваемый задержан сотрудниками полиции на месте преступления, сообщила в четверг пресс-служба следственного управления СКР по региону.

По версии следствия, ночью 18 ноября возле частного жилого дома в Барлуке между 17-летним юношей и его 15-летней сестрой произошел словесный конфликт. В этот момент из дома вышел хозяин в состоянии алкогольного опьянения, два раза выстрелил в воздух из незарегистрированного нарезного карабина "Сайга", а затем несколько раз в сторону автомобиля, в котором находились подростки.

Девочка скончалась на месте происшествия, ее брат госпитализирован с огнестрельным ранением головы. По данным полиции, он находится в тяжелом состоянии.

Дело возбуждено по части 3 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц), части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Выясняется мотив преступления и происхождение карабина "Сайга".

В свою очередь пресс-служба Главного управления МВД по региону сообщает, что погибшая девочка вместе с братом в компании друзей приехали в гости к стрелку.

Сотрудники следственно-оперативной группы установили, что "компания юношей и девушек из пяти человек приехала к своему знакомому". "В ограде дома между молодыми людьми произошел конфликт, в результате которого хозяин дома произвел выстрелы в сторону людей", - говорится в сообщении.