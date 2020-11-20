Беременная и младенец погибли в провалившейся под лед в ХМАО машине

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Легковой автомобиль провалился под лед в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, погибли беременная женщина и девочка 2020 года рождения, сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, сообщение о случившемся поступило в пятницу около 5:30 по местному времени. По предварительным данным, на берегу реки Северная Сосьва, в районе устья Ляпин, в 12 км от поселка Сосьва вниз по течению провалилась под лед "Нива Шевроле". В машине находились шесть человек: мужчина 1991 года рождения, две женщины 1988 и 1991 годов рождения, а также девочки 2010, 2014 и 2020 годов рождения.

В результате происшествия погибли беременная 1991 года рождения и девочка 2020 года рождения. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Как уточняет пресс-служба прокуратуры Югры, еще один ребенок получил травмы и был госпитализирован.

Надзорное ведомство начало проверку соблюдения законодательства в сфере безопасности дорожного движения. "Будет дана оценка деятельности уполномоченных органов, ответственных за обеспечение безопасности дорожного движения на данном участке, а также за обустройство и содержание переправы через водный объект", - уточнила прокуратура.

В свою очередь, ГУ МЧС по ХМАО предупреждает, что сейчас действующих ледовых переправ и автозимников на территории округа нет. Сейчас на водоемах формируется лед, так что выход людей и выезд техники на него запрещен, так как опасен для жизни.