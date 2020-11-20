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В РФ возбудили 6 дел по новым фактам преступлений нацистов в годы ВОВ

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - По новым фактам военных преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны на территории ряда российских регионов возбуждено шесть уголовных дел, сообщил генпрокурор РФ Игорь Краснов.

"Генеральная прокуратура осуществляет надзор за их расследованием", - сказал глава ведомства на международном научно-практическом форуме "Уроки Нюрнберга" в пятницу в Москве.

По его словам, в рамках проекта "Без срока давности" в настоящий момент устанавливаются обстоятельства вновь выявленных преступлений нацистов против мирных жителей. "В ходе этой работы отобраны и рассекречены архивные материалы о преступлениях нацистских карательных отрядов на территориях республик Карелия и Крым, Краснодарского края, Ленинградской, Новгородской, Псковской и Ростовской областей", - отметил Краснов.

Он сообщил, что впервые недавним решением суда жестокое убийство гитлеровцами более 2,5 тыс. мирных жителей и военнопленных в 1942-1943 годах у деревни Жестяная Горка Новгородской области было признано военным преступлением и преступлением против человечества, а также геноцидом народов Советского Союза. "Как они определены в Уставе Нюрнбергского международного военного трибунала и подтверждены резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН от 1946 года", - уточнил генпрокурор.

Он добавил, что для установления всех преступлений немецко-фашистских захватчиков организовано изучение и рассекречивание архивных фондов еще в 22 субъектах РФ.

Игорь Краснов Генпрокуратура РФ ВОВ Германия

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