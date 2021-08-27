Суд признал геноцидом преступления нацистов в Псковской области

Москва. 27 августа. INTERFAX.RU - Псковский областной суд признал геноцидом преступления нацистов на территории региона в годы Великой Отечественной войны, передал корреспондент "Интерфакса" из зала суда.

В пятницу на шестом заседании по делу о зверствах нацистов в Псковской области прошли судебные прения, и была оглашена резолютивная часть решения по делу.

Прокурор Псковской области Иван Грибов в ходе прений напомнил, что в регионе во время Великой Отечественной войны нацисты истребили более 75 тыс. мирных жителей, около 70 тыс. военнопленных и более 192 тыс. человек угнали на работы в Прибалтику и Германию.

"Убийства, истязания, ввод в рабство, ссылки и другая жестокость по отношению к людям составляют преступления против человечества. Международная конвенция по правам человека признает их особо тяжкими деяниями", - подчеркнул прокурор.

По его словам, верховное командование нацистской Германии и других вооруженных структур Третьего рейха осознанно планировали и вели расовую идеологическую войну против Советского Союза, выполняли план по сокращению численности славян на 30 млн человек.

"Нюрнбергский процесс установил, что жестокость нацистов достигла предела по отношению к гражданам СССР и Польши. Особой жестокостью к жителям Псковской области отличались специально созданные в Эстонии и Латвии карательные отряды", - сказал Грибов.

Также прокурор напомнил о зверствах фашистов - расстрелах и массовых сожжениях, которые стали известны суду из показаний историков, исследователей и выживших во время войны жителей региона и сборников рассекреченных архивных данных в рамках проекта "Без срока давности".

"Признание действий нацистов геноцидом - это не только логический итог проводимых еще в XX веке судебных процессов, но и увековечение памяти советских воинов. Со времен Великой Отечественной войны не прекращается отрицание исторической правды даже теми странами Европы, которые пострадали в войне. Кроме того, многие сравнивают режимы советского строя и нацистской Германии и отрицают, что СССР больше других стран пострадал в годы войны", - подчеркнул прокурор.

Все это создает угрозу безопасности отношений стран Европейского союза и России, заключил представитель обвинения. В завершение прений прокуратура повторила свои требования: признать действия нацистов на территории Псковской и Великолукской (ныне - Псковской) областей военными преступлениями и преступлениями против человечества.

Псковский областной суд признал известные и вновь выявленные факты военными преступлениями и преступлениями против человечества, как они определены Нюрнбергским процессом и подтверждены резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН.

Также суд признал действия нацистов геноцидом, имеющим цель "отделаться от граждан СССР путем их уничтожения и изгнания за пределы страны".

Как сообщалось, Генеральная прокуратура России поручила прокуратуре Псковской области обратиться в суд с заявлением о признании геноцидом преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны.

Отсутствие такого решения существенно ограничивает интересы родственников погибших, которые длительное время не имели информации об их судьбе, считают в ведомстве. "Они не могли в полной мере реализовать права, предусмотренные законом Российской Федерации "Об увековечивании памяти погибших при защите Отечества". Люди не имели возможности соблюсти особый порядок захоронения (перезахоронения) погибших, создать, сохранить и благоустроить места их погребения, поставить памятники, занести имена в книги Памяти и списки личного состава воинских частей и др. В свете строгой приверженности Российской Федерации выводам Нюрнбергского международного военного трибунала, а также системной работы по противодействию пересмотру истории Второй мировой войны, признание вновь выявленных преступлений является не только очевидным решением, вытекающим из основных юридических итогов Нюрнбергского процесса, но и историческим долгом общества и государства перед участниками, ветеранами и жертвами войны", - добавили в Генпрокуратуре.

Кроме того, подобное юридическое решение позволит привлечь повышенное внимание международной общественности к указанным фактам и внесет неоценимый вклад в сохранение исторической памяти, отметили в ведомстве.

В качестве заинтересованных лиц в деле о военных преступлениях и геноциде были указаны семь человек. Все они - потомки замученных и убитых нацистами советских граждан, чьи останки были обнаружены в массовых захоронениях на территории Псковской области.