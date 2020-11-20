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"Росатом" собрался создать арктический и тропический гибрид плавучей АЭС

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - "Росатом" планирует создать арктический и тропический гибрид проекта плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), сообщил журналистам первый замглавы госкорпорации Кирилл Комаров.

"На базе того опыта, который мы получили при ее сооружении, хотим сделать, с точки зрения капитальных затрат, более экономически эффективное решение", - сказал он, говоря о ПАТЭС.

По его словам, сегодня есть огромный спрос на такую генерацию по всему периметру Северного морского пути, где все больше создается новых производств и где нет централизованного снабжения электроэнергией.

"По-прежнему по всему миру огромное количество стран, территорий, людей живет без постоянного нормального доступа к электрической энергии. Поэтому мы думаем, чтобы сделать одновременно и арктическое, и тропическое исполнение этого проекта, для того, чтобы иметь возможность отправлять его в другие государства с другой климатикой, и, в том числе, чтобы оно там работало не только на производство электроэнергии, но и, например, на опреснение воды, что актуально для жарких стран, где воды не всегда бывает достаточно", - сообщил Комаров.

ПАТЭС "Академик Ломоносов" мощностью 70 МВт предназначена для выработки и выдачи потребителям тепла и электрической энергии, также может использоваться для опреснения морской воды. Станция оснащена двумя реакторными установками КЛТ-40С, которые способны вырабатывать до 70 МВт электроэнергии и 50 Гкал.ч тепловой энергии в номинальном рабочем режиме.

Как сообщалось, 22 мая ПАТЭС была введена в промэксплуатацию и официально стала 11-й АЭС в России и самой северной в мире.

Росатом ПАТЭС

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