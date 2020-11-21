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Большинство россиян увидели ухудшение экономической ситуации в стране

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Практически половина граждан РФ (45%) негативно оценивают нынешнюю экономическую ситуацию в России, только 5% россиян считают ее хорошей, свидетельствуют данные опроса Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), поступившие в "Интерфакс".

"Хорошей считают ситуацию в экономике страны 5% участников общероссийского опроса. 43% характеризуют ее как удовлетворительную, 45% - как плохую. Негативную оценку чаще других дают молодые люди с высшим образованием и плохим материальным положением", - свидетельствуют данные опроса.

Исследование показало, что, по мнению 59% россиян, экономическая ситуация в стране продолжает меняться в худшую сторону. Среди сограждан в возрасте 31-45 лет так считают 69% респондентов.

По данным ФОМ, в дальнейшее улучшение экономической ситуации в РФ готовы поверить 14% россиян, больше всего таких оптимистов оказалось среди респондентов старше 60 лет - почти каждый пятый (18%). В том, что нынешняя экономическая ситуация не станет ни лучше, ни хуже, уверены 17% россиян.

Согласно исследованию, 6% россиян затрудняются оценить сегодняшнюю ситуацию в экономике страны, чего ждать в дальнейшем не знает каждый десятый (10%).

Всероссийский опрос был проведён 30 октября - 1 ноября 2020 года среди 1000 респондентов от 18 лет и старше.

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