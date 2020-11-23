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Правительство одобрило запрет восстановления лицензий на недра

Москва. 23 ноября. INTERFAX.RU - Правительство одобрило предложение Минприроды внести поправки в закон "О недрах", которые запретят восстанавливать лицензии на недра, право пользования по которым уже прекратилось. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды.

Министерство предложило эти изменения, чтобы ликвидировать негативную правоприменительную практику.

Действующая редакция закона "О недрах" допускает возможность восстановления только тех лицензий, по которым право пользования недрами приостановили или ограничили. Арбитражные суды же иногда восстанавливают и те лицензии, право пользования недрами по которым прекращено, в том числе досрочно.

Фактически повторное лицензирование таких объектов невозможно, потому что существует риск восстановления права пользования по лицензии прежнему недропользователю. Это может привести к выпадающим доходам бюджета Российской Федерации в виде разовых платежей за пользование недрами.

В редакции законопроекта, который вынесен на рассмотрение, предусмотрено, что восстановить право пользования недрами по лицензии невозможно, если оно было прекращено на законных основаниях. Единственная возможность восстановить - это признание такого решения незаконным в административном или судебном порядке.

Минприроды правительство

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