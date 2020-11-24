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Петербуржец захватил в заложники шестерых своих детей

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - В Колпинском районе Петербурга полиция ведет переговоры с местным жителем, который взял в заложники шесть своих детей.

"По предварительной информации, отец заперся в квартире с шестью детьми, жену выгнал на улицу. Угрожает, что убьет их", - сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

По его словам, мужчина может находиться в алкогольном опьянении.

Позднее в пресс-службе регионального главка МВД сообщили, что около полудня в полицию Колпинского района поступила информация от женщины, что супруг выгнал ее из квартиры, заперся и удерживает там шестерых детей. На место выехали сотрудники полиции.

По предварительным данным, мужчина не состоит на учете в полиции. По данным другого источника, мужчина все же состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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