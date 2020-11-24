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Захвативший в заложники своих детей петербуржец состоит на учете у психиатра

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Житель Колпинского района Петербурга, который удерживает в квартире шестерых своих детей, не выдвигает требований, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

По данным другого источника, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а семья считается неблагополучной.

Решается вопрос о штурме квартиры.

Ранее во вторник сообщалось, что в Колпинском районе Петербурга отец заперся в квартире с шестью своими детьми и угрожает их убить. По предварительной информации, мужчина находится в алкогольном опьянении. Он не состоит на учете в полиции.

Петербург

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