Захвативший в заложники своих детей петербуржец состоит на учете у психиатра

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Житель Колпинского района Петербурга, который удерживает в квартире шестерых своих детей, не выдвигает требований, сообщил "Интерфаксу" во вторник информированный источник.

По данным другого источника, мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, а семья считается неблагополучной.

Решается вопрос о штурме квартиры.

Ранее во вторник сообщалось, что в Колпинском районе Петербурга отец заперся в квартире с шестью своими детьми и угрожает их убить. По предварительной информации, мужчина находится в алкогольном опьянении. Он не состоит на учете в полиции.