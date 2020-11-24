В Ялте ограничат подачу воды по ночам

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Подача воды в дома жителей Ялты на юге Крыма, где обмелели водохранилища, будет ограничена по ночам. Об этом сообщил "Интерфаксу" заместитель главы администрации города Виталий Оганесян во вторник.

"Это первый шаг для экономии воды, которая есть в двух наших водохранилищах. Это не ЧС, но это отключение (воды по ночам - ИФ)", - сказал Оганесян.

По его словам, такая мера позволит без особых неудобств провести новогодние праздники и подготовиться к следующему высокому курортному сезону. В случае пополнения водохранилищ ограничение может быть отменено.

Маловодье наблюдается в Крыму в 2019 и 2020 годах и, по прогнозам, может продлиться в 2021 году. Жесткие графики подачи холодной воды по часам ввели в августе в Симферополе и еще 39 населенных пунктах поблизости (у большинства - всего 6 часов в сутки), горячее водоснабжение приостановлено.

Воду в сентябре начали отключать по ночам в курортной Алуште и соседних селах. В октябре снизили давление в Белогорске, в ноябре – в курортной Евпатории, где также до конца года отключат горячую воду. Севастополь ввел режим повышенной готовности.

Правительство РФ в октябре представило комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 тыс. кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.

До присоединения Крыма к РФ в марте 2014 года около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. Украина его перекрыла, заявляет, что днепровская вода вернется на полуостров только в случае "его деоккупации". Москва считает Крым российским, подчеркивая, что вопрос принадлежности полуострова закрыт навсегда.