Евпатория снизит давление в водопроводе из-за дефицита воды

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Крымский поставщик водопроводной воды ГУП "Вода Крыма" сообщил, что из-за продолжающейся засухи с 16 ноября в Евпатории по ночам будет снижено общегородское давление воды в водопроводе. Об этом предупредила мэрия города.

Давление будут снижать с 23:00 до 5 утра.

В Евпатории живет больше 100 000 человек, город известен детскими здравницами.

В Крыму с 2019 года продолжается маловодие. В августе в Симферополе и 39 населенных пунктах вокруг него ввели подачу воды по графикам. С ноября подачу воды в городе ограничили четырьмя часами в сутки.

В сентябре водоснабжение ограничили в Алуште и некоторых других населенных пунктах Южного берега Крыма. В октябре в Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды, а в Белгорорске снизили давление в водопроводе.

Эксперты допускают, что маловодие в регионе продлится и в 2021 году. До март 2014 года около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, проложенный от Днепра. Украина его перекрыла.

Правительство России в октябре представило комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем - 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 000 кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.