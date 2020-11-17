Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49Заразились
на 17.11В России 1 971 013+22 410В мире 55 021 938+651 752

Евпатория снизит давление в водопроводе из-за дефицита воды

Евпатория снизит давление в водопроводе из-за дефицита воды
Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Крымский поставщик водопроводной воды ГУП "Вода Крыма" сообщил, что из-за продолжающейся засухи с 16 ноября в Евпатории по ночам будет снижено общегородское давление воды в водопроводе. Об этом предупредила мэрия города.

Давление будут снижать с 23:00 до 5 утра.

В Евпатории живет больше 100 000 человек, город известен детскими здравницами.

В Крыму с 2019 года продолжается маловодие. В августе в Симферополе и 39 населенных пунктах вокруг него ввели подачу воды по графикам. С ноября подачу воды в городе ограничили четырьмя часами в сутки.

В сентябре водоснабжение ограничили в Алуште и некоторых других населенных пунктах Южного берега Крыма. В октябре в Севастополе ввели режим повышенной готовности из-за дефицита воды, а в Белгорорске снизили давление в водопроводе.

Эксперты допускают, что маловодие в регионе продлится и в 2021 году. До март 2014 года около 85% потребностей полуострова в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, проложенный от Днепра. Украина его перекрыла.

Правительство России в октябре представило комплексный план обеспечения водоснабжения Крыма, в нем - 14 мероприятий для дополнительной подачи полуострову не менее 310 000 кубов воды в сутки. В целом финансирование проектов оценивается в 48 млрд рублей.

Крым Евпатория Вода Крыма Симферополь

Новости по теме

Новости

Задержан соучастник убийства бизнесмена Маругова

Умер режиссер Роман Виктюк

Умер режиссер Роман Виктюк
Пандемия коронавируса

Аптекам Татарстана рекомендовали ограничить продажу лекарств

Пандемия коронавируса

В Подмосковье открыли самый большой в регионе коронавирусный госпиталь

В Подмосковье открыли самый большой в регионе коронавирусный госпиталь
Пандемия коронавируса

Ульяновский медик заразился коронавирусом после вакцинации

Путин призвал отменить санкции против нуждающихся из-за COVID стран

Пандемия коронавируса

Лингвисты сообщили о появлении из-за пандемии COVID новых слов

Лингвисты сообщили о появлении из-за пандемии COVID новых слов

Думе предложили ограничить иностранное финансирование митингов

Пандемия коронавируса

Ученые оценили вероятность приобретения устойчивого иммунитета к COVID

Сенаторы предложили увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению Конституции

Сенаторы предложили увольнять педагогов за подстрекательства к нарушению Конституции
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');