В РФ продлили до конца 2021 года соцвыплаты за помощь в борьбе с COVID

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Выплаты медицинским и другим работникам, участвующим в оказании помощи больным коронавирусом, продлены до конца следующего года.

Это следует из подписанного премьером Михаилом Мишустиным постановления правительства, текст которого опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Специальная социальная выплата таким лицам, согласно документу, будет производится ежемесячно с 1 ноября 2020 года по 31 декабря 2021 года. В нем также перечислены категории лиц, которым будут производиться выплаты, и определяются размеры выплат.