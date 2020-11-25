Путин перенес поездку в Саров из-за нелетной погоды

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин отложил рабочую поездку в Саров (Нижегородская область), сообщил в среду журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"В связи с нелетной погодой в Сарове президент принял решение о переносе своей рабочей поездки туда, предположительно, на четверг, если позволят метеоусловия", - сказал Песков.

Сегодня Путин продолжает работу в Москве, проводит различные рабочие встречи, сообщил пресс-секретарь.

"В частности, состоится его рабочая встреча с главой "Роснефти" Игорем Сечиным", - добавил Песков.