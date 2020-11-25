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Волгоградец не смог добиться через суд отмены масочного режима

Станислав Терентьев также требовал запретить термин "COVID"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Волгоградский областной суд не стал удовлетворять иск местного жителя Станислава Терентьева с требованием признать незаконным постановление губернатора региона Андрея Бочарова о введении масочного режима, сообщает объединенная пресс-служба судов области.

5 ноября суд начал рассматривать иск Тереньева, в котором он требовал отменить постановление губернатора Волгоградской области "О введении режима повышенной готовности...", так как обязательное ношение масок, по мнению истца, "негативно отражается на состоянии его здоровья и ущемляют его конституционные права".

Помимо этого, истец требовал запретить термин "COVID", так как расшифровывает его как клеймо на животном (COW - корова и ID - идентификатор), а самоизоляцию он объясняет как "симптом психического расстройства".

"В качестве подтверждения своих доводов истец ссылается на мнение немецкого патологоанатома, медицинское заключение независимой комиссии врачей, мнение бывшего санитарного врача Москвы, видеоролики, а также приводит графики динамики смертности от пневмонии", - говорилось ранее в сообщении суда.

Кроме того, Терентьев уверен, что "на территории Волгоградской области не было и нет ни пандемии, ни вспышки коронавирусной инфекции".

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