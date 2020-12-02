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Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать людей без масок

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд подтвердил право магазинов не обслуживать покупателей без масок и перчаток, в соответствии с рекомендациями Минпромторга. Такое решение было принято 22 октября по иску Смоленского центра права и социологии.

Пандемия коронавируса

Правозащитники оспаривали это право торговцев, указав, что оно противоречит положениям Гражданского кодекса, которые запрещают односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от исполнения публичного договора в таких ситуациях.

По мнению административного истца, оспариваемое положение рекомендаций Минпромторга используется в качестве императивного правила и нарушает права неопределенного круга лиц как потребителей товаров и услуг, предоставляя организации торговли возможность уклониться от заключения с потребителем публичного договора.

Минпромторг и Минюст предоставили Верховному суду возражения к иску, указав, что рекомендации не обслуживать людей без масок, не конфликтовать с ними, но в случае необходимости вызывать полицию, носят рекомендательный и информационно-разъяснительный характер и ничьи права и свободы не нарушают.

Суд согласился, что продавцы не имеют права выбирать в ситуации заключения публичного договора. Однако они вправе отказать в обслуживании покупателю, если власти региона обязали всех носить маски в магазинах в условиях режима ЧС или повышенной готовности. Они могут это сделать в соответствии с законом "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Граждане же обязаны выполнять предписания властей регионов, в соответствии с законом о санэпидемиологическом благополучии, следует из решения суда.

Оспариваемые рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни людей, а также на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, отметил суд.

Хроника коронавируса. Декабрь.

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Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.1 декабря. Пандемия коронавируса повлияла на оформление витрин магазинов. На фото: магазин в Токио.1 декабря. В Израиле возобновили работу торговые центры и рынки на открытом воздухе.1 декабря. В Йоханнесбурге проходят испытания на добровольцах вакцины от коронавируса COVID-19, которую создала фармацевтическая компания AstraZeneca.1 декабря. Число случаев заболевания коронавирусом в Мексике превысило 1,1 млн.1 декабря. В Лос-Анджелесе открылся тематический рождественский парк в формате drive-in.1 декабря. Общее число смертей от коронавирусной инфекции в Индонезии составляет 16 945 человек.
Большинство туристических мест, включая ночные клубы, сново открываются в Катманду с соблюдением правил безопасности. Общественные места в Непале закрыты с марта 2020 года.
Хроника 09 января – 02 декабря 2020 годаПандемия коронавируса
Верховный суд Минпромторг коронавирус

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