Верховный суд разрешил магазинам не обслуживать людей без масок

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд подтвердил право магазинов не обслуживать покупателей без масок и перчаток, в соответствии с рекомендациями Минпромторга. Такое решение было принято 22 октября по иску Смоленского центра права и социологии.

Правозащитники оспаривали это право торговцев, указав, что оно противоречит положениям Гражданского кодекса, которые запрещают односторонний отказ лица, обязанного заключить публичный договор, от исполнения публичного договора в таких ситуациях.

По мнению административного истца, оспариваемое положение рекомендаций Минпромторга используется в качестве императивного правила и нарушает права неопределенного круга лиц как потребителей товаров и услуг, предоставляя организации торговли возможность уклониться от заключения с потребителем публичного договора.

Минпромторг и Минюст предоставили Верховному суду возражения к иску, указав, что рекомендации не обслуживать людей без масок, не конфликтовать с ними, но в случае необходимости вызывать полицию, носят рекомендательный и информационно-разъяснительный характер и ничьи права и свободы не нарушают.

Суд согласился, что продавцы не имеют права выбирать в ситуации заключения публичного договора. Однако они вправе отказать в обслуживании покупателю, если власти региона обязали всех носить маски в магазинах в условиях режима ЧС или повышенной готовности. Они могут это сделать в соответствии с законом "О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" и законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".

Граждане же обязаны выполнять предписания властей регионов, в соответствии с законом о санэпидемиологическом благополучии, следует из решения суда.

Оспариваемые рекомендации направлены исключительно на защиту здоровья и жизни людей, а также на обеспечение благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, отметил суд.