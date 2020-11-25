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Мать детей-заложников из Колпино временно оставит их в детдоме

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Мать шести детей из Колпино, накануне оказавшихся в заложниках у ее супруга Дениса Бельтюкова, согласилась временно оставить их в детском доме, пока она готовит возвращение в родной Архангельск, сообщила в среду пресс-служба аппарата детского омбудсмена Петербурга Анны Митяниной.

"Буквально полчаса назад мама шестерых детей вышла от органов опеки, где дала устное согласие на временное размещение их в детском доме, пока она занимается переездом в Архангельск, где имеет необходимую для проживания детей площадь - трехкомнатную квартиру", - говорится в сообщении.

В аппарате детского омбудсмена уточнили, что в социальном учреждении дети могут находится до полугода.

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В пресс-службе добавили, что последнюю ночь женщина провела у подруги, сейчас администрация района ищет для нее временное жилье.

Как сообщалось, во вторник 38-летний житель Колпино Денис Бельтюков заперся в квартире на Пролетарской улице с шестью детьми и угрожал их убить. По предварительной информации, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, он состоит на учете в психоневрологическом диспансере. Захватчик отпустил детей спустя почти пять часов удержания в квартире. Дети - мальчики в возрасте 3, 5, 6, 9, 10 и 15 лет, мужчина является биологическим отцом двух из них, другие - дети его супруги. Возбуждено дело по статье 127 УК РФ (незаконное лишение свободы), захватчика задержали.

Со вчерашнего дня дети находятся в больнице, врачи отмечают у них сильное истощение и анемию, у некоторых есть травмы, не угрожающие их жизни.

Петербург Колпино Архангельск

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